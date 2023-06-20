新冠肺炎疫情還在燒，三大疫情指標皆上升，本土併發症個案較前一周上升3％。疾病管制署發言人羅一鈞表示，衛福部今天上午開會討論決議，目前針對醫療機構、醫事機構和老人福利機構三場所的口罩令，將繼續延長至7月，不會有進一步調整和鬆綁。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，近7日每日平均新增253例新冠肺炎本土併發症個案，與前7日每日平均新增245例上升3％；上周平均每日新增30例死亡，較前一周每日死亡平均數35例下降14％，尚需觀察。新增死亡個案中，92％具慢性病史、61％未打滿3劑疫苗、96％為60歲以上。

郭宏偉指出，新冠肺炎疫情仍處於高原期，且三大疫情指標還在上升，包括本土併發症的7日移動平均、抗病毒藥物使用量、全國住宿式機構篩檢陽性率。

疾管署表示，上周新增檢出86例Omicron變異株確定病例，其中41例本土個案，分別為36例XBB （XBB.1.16占16例、XBB.1.5占11例、XBB.1.9占8例、XBB.2.3占1例）、5例BA.2.75；另45例為境外移入，分別為40例XBB（XBB.1.9占14例、XBB.1.16占11例、XBB.1.5占7例、XBB.2.3占4例）、5例BA.2.75。近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB佔79％，已為主流株。

端午連假將至，羅一鈞提醒，最近天氣炎熱，呼吸道病毒存活優勢減少，但是人潮壅擠、不通風場所仍會增加傳染可能性，通常連假後就醫人數反而會減少，需觀察連假過後是否出現確診潮，目前估計每日感染人數仍是2.2萬人至2.8萬人之間。

羅一鈞表示，衛福部今天上午召開跨司署的新冠防治聯繫會報，針對現行醫療機構、醫事機構及老人福利機構三場所口罩禁令討論，決議繼續延長至7月，不會進一步有所調整及鬆綁。