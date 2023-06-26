法新社記者看見一批受傷士兵從戰場返回，一名醫治在巴赫姆特受傷士兵的外科醫生說，最近幾天有比較多患者。

留著大鬍子的26歲士兵納札（Nazar）說：「大多數人，大多數軍人都非常清楚，俄軍還在這裡，他們沒有離開，他們還在同樣的地方。」

巴赫姆特今夏幾乎完全被俄羅斯占領，這項戰功很大程度歸功於瓦格納傭兵。附近地區戰事仍在繼續。

瓦格納領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日發動兵變，矢言推翻俄羅斯軍事領導層，引發俄羅斯數十年來最大的政治危機。

普里格津命令部隊占領俄羅斯南部一個重要軍事總部，並向莫斯科進軍。白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）居中斡旋促成協議後，普里格津昨天突然下令傭兵撤退。

這場流產的兵變讓俄羅斯國內外許多人震驚。

包括納札在內，有些人認為，宣傳瓦格納兵變是為了欺騙烏克蘭軍隊。

納札說，「俄羅斯使出渾身解數讓我們失控」，包括在社群媒體上發布「假新聞」。

他說：「我們從巴赫姆特那邊回來，我們可以說，克利什基夫卡（Klishchiivka）和巴赫姆特地區都在繼續戰鬥，和昨天一樣，俄羅斯今天繼續發動攻擊。」