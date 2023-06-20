黃子佼19日爆出強吻17歲少女等性騷風波，他直播道歉外，也爆出13名大咖藝人醜聞，還在直播中嚷著「我就是要說出來，我管你們去死」，不少網友看完黃子佼這兩種道歉手段，大嘆是最壞示範，最糟糕的性騷道歉。

黃子佼過去主持過許多大型活動，正派形象受觀眾喜愛，卻在19日被指控性騷擾，他在臉書上傳3段影片，承認此事，解釋會有如此變態的性格跟小時候目擊母親外遇有關，更不滿許多人都做過不對的事情，為什麼只有他被爆，接著開始核彈級爆料大小S等多名大咖藝人黑幕，直呼「我管你們去死，反正也沒人管我去死」。

雖然黃子佼事後刪除影片，但大家都對他的道歉手段感到震驚，有網友在PTT發文，認為道歉還要牽拖別人，真的很沒誠意，「許多人被爆料性騷擾後都乖乖道歉，要退出XX圈子，目前看起來黃子佼道歉是最糟糕的吧，道歉還牽拖自己媽媽、牽拖其他藝人」。

還有女網友在臉書表示，無法認同黃子佼大爆料後，還以傷害自己的方式，企圖為性騷事件畫下句點，除了不講義氣外，還很自私，對妻子、女兒很不負責任，「我覺得MeToo事件還會繼續爆，但應該沒人會超越黃子佼處理整個事件的離譜與不可理喻吧」。貼文PO出後引起許多網友認同，「超乎想像的玉石俱焚法」、「他就沒打算道歉，千錯萬錯不是我的錯」。

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