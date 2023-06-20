黃子佼昨（19日）開直播承認曾對17歲少女強吻拍裸照，還自曝進演藝圈時性慾強，一天可以3次，甚至露出前額一大片禿頭，表示平時都是戴髮片遮掩掉髮。消息一出，部分網友懷疑他是慾望太強才禿頭，皮膚科醫師楊省三則打臉，雄性禿與性慾強無關，和遺傳的關係比較大。

楊省三曾在YouTube頻道「林政賢皮膚科診所」指出，有一半男性有雄性荷爾蒙二氫睪固酮（DHT）阻礙頭髮生長，導致頭髮變細、變稀疏的雄性禿困擾，診間也常有病人詢問，是不是因為慾望太強，經常打手槍造成雄性禿？他則引述研究釋疑，雄性禿患者體內的二氫睪固酮，與一般人相比沒有特別多，故性慾與禿頭沒有關係。

楊省三表示，造成雄性禿的原因除了雄性荷爾蒙二氫睪固酮外，還與基因、5α-還原酶、雄性素接受體之間的變化，導致毛囊停在休止期有關，且自慰不會增加雄性荷爾蒙含量。

楊省三指出，雄性荷爾蒙導致掉髮、雄性禿，與家族遺傳有很大的關係，連女生掉髮也是因為雄性荷爾蒙，因為女性荷爾蒙不會導致禿頭。

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