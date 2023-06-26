俄羅斯尋求在澳洲國會附近興建新大使館的計畫今天遭遇法律挫敗，澳洲最高法院今天裁定，駐守此處的俄方人員必須暫時離開這塊土地。

俄羅斯2008年從澳洲政府手中取得一塊土地租約，2011年獲准在此建造新大使館，而這處地點距離澳洲國會大廈僅一箭之遙。

澳洲情報機構曾提出警告，俄國駐坎培拉大使館可能被用來做為監視澳洲國會議員的基地，坎培拉當局於是以國家安全威脅為由，阻擋俄羅斯在國會大廈旁興建新大使館。

澳洲政府上週宣布廢止這塊土地的租約，而俄國大使館則在關鍵時刻要求澳洲最高法院維持一項土地租賃契約，藉此保障俄羅斯在坎培拉興建新大使館計畫，並派出一名外交人員在此坐鎮，不讓澳洲回收土地，並展開法律行動，避免這名人員遭驅離。

澳洲政府消息人士證實，駐守這塊土地的男子享有外交保護。澳洲警方一直在監看這片土地，但政府不願逮捕這名外交人員，以免兩國之間已很複雜的外交關係變得更加棘手。

媒體報導，澳洲最高法院今天上午裁定，俄方人員必須暫時離開這塊使館預定地，直到此案返回法院進行更詳細的法律攻防。

俄羅斯大使館表示，對這項裁決「不予置評」。

這處地點與澳洲國會僅相距約400公尺。澳洲國會已通過專法，以阻止俄國大使館在此建造新大使館。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）告訴記者：「政府已收到非常明確的安全建議，關於俄羅斯在距離國會大廈這麼近的地方興建新大使館所構成的風險…我們正迅速採取行動，來確保租約地點不會變成正式使館。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120626