新冠肺炎自今年5月1日降級改類，衛福部要求通報流程回歸紙本作業，讓第一線感染管控師工作量大增，甚至引發離職潮。衛福部疾管署近日召開專家會議決議，新冠併發症病例原則不需強制隔離治療，亦即解除醫療端及行政端的開單作業，大幅鬆綁防疫措施。

新冠肺炎5月1日起從第五類法定傳染病改為第四類，確診個案通報流程必須回歸紙本作業。當醫院收治確診且有隔離需要的病患，必須先由主治醫師填寫隔離治療建議單，再由感管師以電子郵件寄至衛生局，待衛生局回函新冠隔離治療通知書後，以紙本送達個案或家屬簽收。

疾管署發言人羅一鈞說明，5月1日中央流行疫情指揮中心解編後，沿用過往作法，需於24小時內開單，且需要紙本作業，先前已於5月31日放寬時限至72小時，現在再度鬆綁，6月6日專家會議討決議，在不影響醫療照護的前提下，原則上不需要開立隔離單。

羅一鈞表示，疾管署已於6月17日函知地方政府衛生局以及相關醫學會，新冠併發症個案可解除強制隔離措施，改採一般醫院感控措施，例如優先收治單人病室、集中照護等做法，但醫護人員仍須著適當防護裝備。

羅一鈞指出，可能有極少數個案不願意配合醫院感染管控措施，經醫師評估有強制隔離治療必要時，仍可開立隔離治療通知書。

疾管署提醒，近期新冠疫情處於緩升階段，請民眾持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，住院民眾亦請配合各家醫院感染管制措施，降低院內傳播風險。