科技兵種空軍向來站在軍事技術的第一線，烏克蘭空軍指揮部發言人伊格納特（Yuriy Ignat）本週二（15）在烏克蘭電視台的直播中坦率表示。烏克蘭防空部隊（編制在空軍底下）至始至終都無法攔截俄羅斯「任何一枚」Kh-22巡弋飛彈，這是一種大型超音速反艦飛彈拿來執行陸攻任務，既不是「匿蹤飛彈」或者「高超音速飛彈」這延伸出了很多議題，不得不讓人重新審視出一直以來媒體還有政府間散播的防空戰果。

According to Turkish sources, 45 NATO mercenaries and servicemen were killed, and 70 were wounded as a result of a missile strike on Zaporоzhye. This high level of efficiency was due to the fact that the Ukrainian air defense "slept through" the missile launches and failed to… pic.twitter.com/3WlYvkulsS — Zlatti71 (@djuric_zlatko) August 10, 2023

據俄羅斯《塔斯社》（TASS）15日報導，他今天稍早表示：「不僅是在過去的一個晚上，而且是在整個烏俄戰爭期間，烏克蘭防空從未擊毀過任何1枚俄羅斯Kh-22巡弋飛彈。」

然而，伊格納特今天仍表示，美國製造的愛國者防空系統「疑似」可以擊落這些飛彈。尤其是愛國者防空飛彈系統「聽說」可以擊落俄羅斯的匕首（Kh-47M2 Kinzhal）高超音速飛彈。

⚡️At least 3 killed, 9 injured by Russian mass missile strike on Aug. 15.



Early in the morning of Aug. 15, Russia carried out a mass missile strike against Ukraine, killing 3 people and injuring 9.



Russian forces launched a total of 28 cruise missiles, the Air Force reported. pic.twitter.com/pWZdqO8IYo — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 15, 2023

同樣是烏克蘭空軍指揮部發言人伊格納特，先前陸續發布過空軍聲明，烏克蘭防空部隊無法攔截匕首高超音速飛彈、伊斯坎德爾戰術飛彈（9k720 Iskander）、S-300防空飛彈系統、縞瑪瑙超音速巡巡弋彈（P-800 Oniks）、Kh-31P空射反輻射飛彈以及龍捲風多管火箭系統（BM-30 Smerch）

Zaporizhzhia. Civilian building on fire after a Russian missile strike. As of now, one person has been reported dead, others wounded. My condolences. All services are on the scene, saving lives. Our every warrior destroying occupiers and liberating Ukrainian land brings justice… pic.twitter.com/S76rWDzk16 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2023

根據《華盛頓郵報》早先報導，俄羅斯使用匕首高超音速飛彈和Kh-22巡弋飛彈凸顯出，美國及盟友們，並未擁有能夠對應的現代飛彈防禦系統和攔截武器。根據一些俄羅斯和西方專家的估計，即使是先進的防空系統也無法可靠地擊落這些俄羅斯飛彈。