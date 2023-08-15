科技兵種空軍向來站在軍事技術的第一線，烏克蘭空軍指揮部發言人伊格納特（Yuriy Ignat）本週二（15）在烏克蘭電視台的直播中坦率表示。烏克蘭防空部隊（編制在空軍底下）至始至終都無法攔截俄羅斯「任何一枚」Kh-22巡弋飛彈，這是一種大型超音速反艦飛彈拿來執行陸攻任務，既不是「匿蹤飛彈」或者「高超音速飛彈」這延伸出了很多議題，不得不讓人重新審視出一直以來媒體還有政府間散播的防空戰果。
據俄羅斯《塔斯社》（TASS）15日報導，他今天稍早表示：「不僅是在過去的一個晚上，而且是在整個烏俄戰爭期間，烏克蘭防空從未擊毀過任何1枚俄羅斯Kh-22巡弋飛彈。」
然而，伊格納特今天仍表示，美國製造的愛國者防空系統「疑似」可以擊落這些飛彈。尤其是愛國者防空飛彈系統「聽說」可以擊落俄羅斯的匕首（Kh-47M2 Kinzhal）高超音速飛彈。
同樣是烏克蘭空軍指揮部發言人伊格納特，先前陸續發布過空軍聲明，烏克蘭防空部隊無法攔截匕首高超音速飛彈、伊斯坎德爾戰術飛彈（9k720 Iskander）、S-300防空飛彈系統、縞瑪瑙超音速巡巡弋彈（P-800 Oniks）、Kh-31P空射反輻射飛彈以及龍捲風多管火箭系統（BM-30 Smerch）
根據《華盛頓郵報》早先報導，俄羅斯使用匕首高超音速飛彈和Kh-22巡弋飛彈凸顯出，美國及盟友們，並未擁有能夠對應的現代飛彈防禦系統和攔截武器。根據一些俄羅斯和西方專家的估計，即使是先進的防空系統也無法可靠地擊落這些俄羅斯飛彈。
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