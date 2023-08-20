菲律賓安全事務官員今天表示，中國近期在南海做出挑釁動作後，美國、日本、澳洲計劃本週在菲律賓西方的南海海域進行聯合海軍演習，以彰顯它們致力維護區域內的法治。

中國海警船8月5日在南海對菲律賓船隻發射水炮。而南海爭端長期被視為潛在的衝突引爆點，也是美中區域競爭的一大隱憂所在。

兩名菲律賓安全事務官員告訴美聯社，這次美、日、澳演習內容，包括出動3艘搭載飛機與直升機的船艦共同航行，藉此展示力量，並進行聯合演習。海上演習過後，船艦指揮官將在馬尼拉（Manila）與菲方軍官會面。

這兩人都未獲准公開討論演習計畫的細節，因此不願具名。

其中一名菲國官員說，美國計劃部署的船艦為「美利堅號」（USS America），日本將派出旗下最大軍艦之一的直升機護衛艦出雲號，澳洲皇家海軍（Royal Australian Navy）將出動搭載直升機的坎培拉號（HMAS Canberra）。

這名官員還說，這場聯合軍演幾個月前就規劃了；菲方因為軍方後勤限制，不會參加本週的演習，但對未來參與演習持開放態度。

菲中兩國本月稍早緊張對峙後，美國、日本、澳洲等幾個國家隨即表態支持菲律賓，並對中方行動表達憂心。

日本共同社日前也引述多位不具名官員的說法報導，日本、美國及澳洲將於23日在南海進行聯合海軍演習。