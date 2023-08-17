新竹市長高虹安遭台北地檢署以貪污罪起訴，因時間點剛好在民進黨立委賴品妤「雲豹小公主」的爭議爆發之後，因此遭質疑是政治追殺，不過有綠委參選人舉實例直言，檢察官對高其實非常禮遇，不應得了便宜還賣乖。

何博文昨（16）日在政論節目《新聞面對面》表示，不論是新北市、台北市或是各地方的議員，只要因為助理費案被司法追究責任，通常是一開始搜索就馬上聲押，不可能讓民代持續在外面跟檢方一句來一句去。

「這幾天新北市議會才又一個，我們都還來不及搞清楚他那個案由到底是怎樣，又收押禁見了！」何博文轟，高虹安涉貪案，包括其前男友、助理等，供詞全部都清清楚楚，證據已經相當周全，但高至今都沒有被收押禁見或隔離訊問。

何博文強調，民主政治、選舉當然會有競爭，但社會對於貪污這種案件還是會有共識，「再拿這事情去指責說被政治迫害，我坦白講，人民心中自有一把尺。」