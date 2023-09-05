佃西里長高進見（黃衣服者）以50萬元交保。（曹婷婷攝）

無黨籍前台南市議長郭信良涉嫌在安南區佃西自辦重劃案向業者藉勢藉端索賄，台南地檢署今天以貪汙罪嫌將他提起公訴。台南地院晚間裁定郭信良150萬元交保，郭的服務處人員帶來他的衣服交由法警讓郭換上，晚間近10點，郭一身白衣黑褲裝扮，不發一語、迅速步出法院，結束長達61天羈押。

郭信良150萬元交保 不發一語步出法院

郭信良與安南區佃西里長高進見7月初遭台南地院裁准羈押禁見，全案今天偵結起訴，2人各以150萬、50萬元交保，並限制出境出海及限制住居。高進見早郭一步交保離開法院，郭信良隨後也在10多名服務處人員陪同下離去。