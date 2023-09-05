大陸央視新聞報導，江西省南昌市中級人民法院5日宣判福建省廈門市人大常委會前主任陳家東受賄、貪汙、濫用職權不法所得稅超過9415萬（人民幣，下同，約合新台幣4.2926億元）一案，對被告陳家東以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以貪汙罪判處有期徒刑7年，並處罰金30萬元；以濫用職權罪判處有期徒刑8年。決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對查封、扣押在案的犯罪所得財物予以追繳，貪汙、濫用職權部分發還被害單位，受賄部分上繳國庫，不足部分，繼續追繳。

經法院審理調查，2000年至2022年，被告陳家東利用擔任西藏自治區林芝地委副書記、地區行政公署常務副專員，福建省寧德市委副書記、市長，福建省林業廳黨組書記、廳長，福建省漳州市委書記，廈門市人大常委會黨組書記、主任等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人，在林地審批、項目承攬等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣9415萬餘元。

2015年至2017年，陳家東利用擔任漳州市委書記職務上的便利，夥同他人共同侵吞國有財產人民幣341萬餘元；2013年至2014年，陳家東在擔任漳州市委書記期間，徇私舞弊，濫用職權，違規向開發商多支付工程款，造成國有財產損失1.9億餘元。

南昌市中級人民法院認為，被告人陳家東的行為構成受賄罪、貪汙罪和濫用職權罪，受賄、貪汙數額特別巨大，濫用職權情節特別嚴重。鑒於陳家東部分受賄係未遂，貪汙係自首，歸案後主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，對其所犯受賄罪、濫用職權罪可予從輕處罰，對其所犯貪汙罪可予減輕處罰。法庭遂作出上述判決。