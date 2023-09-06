郭信良（左）羈押2個月消瘦10多公斤。（曹婷婷攝）

無黨籍前台南市議長郭信良涉在佃西自辦重劃案向業者收賄1300萬，南檢5日偵結起訴8人，台南地院昨晚裁定郭信良150萬元交保，限制出境出海及住居；郭信良近10點踏出法院，由友人陪同返家。據了解，郭羈押2個月消瘦10多公斤，家人為他準備豬腳麵線、過火爐去晦氣，由於太多支持者到服務處關切，他一直忙到凌晨3、4點，目前還在休息中。

不少支持者到郭信良服務處要為他打氣。（曹婷婷攝）

郭信良為安南區議員，耕耘基層服務多時，除了是七連霸議員，更連續多屆拿下安南區第一高票，傳出涉貪汙案後，不少支持者為他抱屈，認為這就是「政治鬥爭」；據服務處表示，昨晚不少支持者一得知郭信良交保，就趕來服務處等他歸來，表達關心。

郭信良一回到服務處先過火爐，隨後吃豬腳麵線，接著在神明廳向祖先報告、簡單拜拜後，就與友人、支持者們話家常，一路忙到3、4點才休息。一早也持續有支持者到服務處送暖，但他整個上午還未公開露面。