郭信良交保返家，服務處從昨晚到現在一直持續有訪客來訪。（曹婷婷攝）

無黨籍前台南市議長郭信良因涉貪遭收押2個月，全案昨天偵結起訴，他以150萬元交保，限制出境出海及住居；昨晚即陸續有上百位支持者湧入他的服務處送暖，郭一路應接不暇，今天持續有訪客到訪，他心情相當平靜，透過臉書發聲「信良絕對是清白的，也相信司法一定會還給信良公道。」

郭信良交保返家，服務處士氣為之一振，昨晚到現在一直有人來為他打氣，他昨天接待客人到凌晨3、4點，今天中午也有不少民代造訪。據了解，他遭羈押2個月以來，瘦了16公斤，不少支持者都為他抱屈心疼，他本人則顯得淡定，至於接下來議會9月將開定期會，他也會善盡議員該做的職務，一定會出席。

不少訪客來拜訪郭信良，為他打氣送暖。（曹婷婷攝）

郭信良雖不願對外發聲，但透過臉書發文表示，「信良要向所有的鄉親說一聲不好意思，讓大家擔心了！」他說，政治總是會有很多挑戰，也會因為立場的不同而有很多與事實不符的「帶風向」或「攻擊抹黑」，但信良會勇敢面對，也會提著燈繼續溫暖大家。

此外，他也謝謝鄉親們這段時間信任郭信良，陪著信良一起走；這次事件，完全是因為民意代表必須經常扮演「公親」的角色，而引發的誤解，信良絕對是清白的，也相信司法一定會還給信良公道。

郭信良寫到，從政26年來，每天從早忙到晚，不曾改變過初衷，即「鄉親的小事就是信良的大事」，鄉親隨時隨地都可以在安南區每個角落看到他，連續7屆在安南區得到鄉親第一高票的支持，信良堅信只有努力用「服務」來感謝鄉親，才能報答鄉親。

他說，信良的從政字典裡也只有如何盡心盡力來完成鄉親所交付的任務，相信您我都清楚，26年來我們大家所熟悉認識信任的郭信良一直都沒變，永遠都是我們大家口中那個好央教的良仔」。