台南地檢署偵辦安南區佃西自辦重劃區弊案後，今天中午地主吳樹欉偕20多名地主及地主後代前往南檢遞交陳情書，強調此案官商及黑道勾結黑幕重重，仍有多人逍遙法外，懇請檢方繼續查明集團的不法利益，還給當地農民一個公道。不過，吳樹欉也強調，他們是針對業者，與被羈押的前台南市議長郭信良無關。檢察長鍾和憲則指派副法警長李青發代表接收陳情書。

陳情書指出，地主自2020年間向有關機關舉發重劃集團的不法行為以來，該受理機關雖然有人很認真辦案，更有用盡各種手段阻擾辦案。但在認真辦案的檢調堅持露出正義曙光，已在本月7日有若干嫌犯被聲押。但官商及黑道勾結黑幕重重，仍有多人逍遙法外，懇請檢察官不畏強權再繼續查明集團的不法利益，讓弊端得以水落石出，還樸實農民一個公道。

陳情的地主們也說，感謝鍾檢察長及全體檢察官，因為各位的偵辦，讓佃西重劃區的篤實農民，猛然瞭解集團詐取祖產的真相，敬致誠懇謝忱，並請南檢再繼續深入究辦，還給佃西重劃區篤實農民一個公道。

吳樹欉認為，涉案的廖姓重劃業者，當初以每坪6萬元低價買入4600坪抵費工程用地，但重劃後地主卻要以每坪10萬元的高價買入，這對地主很不公平，希望檢方查明清楚。他還強調，他們是針對業者，與郭信良無關。

據了解，前台南市議長、現任市議員郭信良被檢舉在安南區佃西自辦重劃區案中，涉嫌向業者藉勢藉端索賄1000餘萬元，本月6日南檢將他約談到案，經漏夜訊問後，認為郭信良及白手套高進見涉犯貪汙重罪，且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；地方聞人蔡連博也被30萬元交保，廖姓業者等人則請回。