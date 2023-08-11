登登日前推出新作品《最偉大的2022金曲串燒》。（同同情提供）

同志歌手登登（李杰勳）日前推出新作《最偉大的2022金曲串燒》，登登表示：「2022對我來說是一個非常非常重要的一年，這個重要來自於成功也來自於逃避，有失敗也有內心的找尋，提起這些事心中感慨萬分，不管是好是壞對我來說都是養分，所以我把2022做一個總結，從一開場的〈最偉大的作品〉，到最後一首歌選唱周興哲的〈最後一堂課〉，我跟製作人有一個共識，就是希望把這些歌曲是串成一個有企劃、有故事性的歌曲，而不是只有流行。」

他非常感謝音樂製作人徐楓，「她在我最無助最迷惘的時候一直鼓勵我帶一些作品出來，他也做了他最不想做的串燒，因為做一首串燒是要花非常非常多心思及編排，他知道我一直以來很想做這個企劃，所以以此來鼓勵，希望我可以從憂鬱症裡面走出來」。

MV特別邀請著名插畫家WCH合作，從封面圖到整個畫面都非常生動也帶入情緒，登登說：「如果你們有仔細看的話會，發現他最後給了我一雙翅膀，我記得我問他說我好像只有一個要求，就是希望把我的毛小孩寶貝女兒荳荳畫進去。」坦言低潮時如果沒有寶貝毛小孩陪伴，自己更容易想不開，「在牠身上我看到了想要活下去的勇氣，牠想要陪著我的努力，真的是一個勇敢的女孩」。原來登登的狗女兒前陣子剛開完刀，拿了一顆3到5公分大的腫瘤，「我很自責自己沒有把牠照顧好，有時候愛，不是只有一股腦兒還需要作很多功課」。

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