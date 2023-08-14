根據統計，為了壓制大漲的通膨，聯準會從2022年3月開始暴力升息以來，日圓兌換美元匯價已大貶20%左右。就算到了現在，日本央行依然故我，還是堅持超寬鬆貨幣政策不變。

2022年9月，當美元升破145日圓時，日本曾進場干預，大舉買進日圓試圖阻貶。之後，日圓兌一美元匯價回到140附近。去年一整年，日元兌美元匯價大概貶值9%。

分析師認為，日圓匯價將怎麼走?本周計畫公布的日本GDP以及CPI（消費者物價指數），應該是觀察重點。另外，美國的經濟數據或將繼續推升公債殖利率。日圓現在貶破145大關，日本政府應該很快就會出來心理喊話。

芝商所CME FedWatch工具顯示，市場預估聯準會在下個月的既定利率會議時，應該會維持目前利率不動的可能性，已經接近89%。同時，匯市交易員也預估，美國今年應該不會再調高利率。

匯率專家指出，離今年結束還有幾個月，現在說聯準會都不會升息，應該為時過早。日圓匯率預估短期應該會在145盤旋，較長期來看應可先回升至140，然後最晚今年底再升至135附近。