今年9月1日、2日將於印尼雅加達舉辦印尼國際定向越野錦標賽，中華民國定向越野協會於8月19日在華梵大學舉辦國家代表隊選拔賽，先順點賽和再體能測驗，陳彥龍稱王、黃敏惠封后領銜4人入選。

這次國手選拔賽男子菁英組23人報名、女子菁英組12人報名，最終依成績和選手意願，選取男、女組前兩名選手參加，選拔先進行順點賽，再進行國手選拔體能測驗，參賽選手接受炎熱天氣和大坡道設點的重重考驗，順點賽男子組來自陳彥龍以16分40秒拿下第1，楊正宇18分12秒獲得第2；女子組黃敏惠以20分14秒封后，陳怡芳23分47秒第2。

順點賽男、女組前6名選手，再進行5000或3000公尺的體能檢測，經過兩項成績統合計算，陳彥龍總積分919稱王，楊正宇總積分833獲第2，雙雙入選為男子組代表隊；黃敏惠總積分874分封后，陳怡芳則是784.7分獲第2，入選女子代表隊，不過陳怡芳慎重考量後退出，由第3名的林冠妤遞補。

國家代表隊教練陳俊民賽後表示：「這次選拔賽選出2男2女選手，跟我預期的差不多。代表隊成員都不錯，值得期待有好的成績。」陳俊民今年5月才帶領選手出征馬來西亞國際賽，在世排賽勇奪1金1銀1銅；馬來西亞國內賽則拿下4金2銀1銅，這次集訓不到10天就要比賽，他認為只要保持好體能和穩定性，成績應該也會不錯。