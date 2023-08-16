曾獲金曲獎最佳演唱組合的台語唱將高向鵬，前年因不慎跌倒導致昏迷，並在去年傳出逝世消息，享壽67歲。而與他發行過多張男女對唱專輯的女歌手方怡萍近日登上節目時，憶及過往，忍不住嘆息：「那麼久了還找不到原因。」

方怡萍與高向鵬自1991年便開始合作推出專輯，並在1997年以歌曲〈福氣啦〉獲得金曲獎最佳演唱組合獎的殊榮，不僅在事業上備受專業認可，也因此結緣深厚友誼。近日，方怡萍登上節目《命運好好玩》，回憶起搭檔高向鵬過去躺在病床上的日子。

方怡萍還原起當時的情況，表示：「他那天有家庭聚會，沒想到隔一日他的兒子就透過共同好友聯繫上我，說她人在加護病房。」雖然方怡萍當時很難以置信，仍匆匆趕至醫院，還因為疫情因素而必須要過很多關才能探視，「高向鵬從倒下到加護病房，昏迷指數一直都沒有變，維持著生命跡象。」

在方怡萍的對話過程中，身旁的女星林秀芳補充：「高向鵬沒有爆血管，也沒有高血壓，腦袋也沒有怎麼樣。」找不到他倒下的原因。此外，方怡萍指出自己也努力做出能夠刺激他的舉動：「什麼東西能刺激他都做了，還在他身邊放兩人之前合作的曲目。」而方怡萍也十分感嘆當時高向鵬的兒子也為了能夠喚醒爸爸，而拚著「一股執著」四處奔波，讓她坦言：「因為他還算年輕，才67歲，該救的還是要救。」