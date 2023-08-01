近期送件上市家數明顯增加，目前送件的公司都有機會趕在今年底前上市。現觀科實收資本額3.05億元，主要產品為資訊軟體服務，2022年稅前淨利1.37億元，每股稅後盈餘3.8元。
巨漢實收資本額6.06億元，主要產品為高科技廠房機電及無塵室統包工程服務，2022年稅前淨利16.29億元，每股稅後盈餘34.24元
華凌實收資本額6億元，主要產品為液晶顯示器模組標準品及客制化研發設計生產及銷售，2022年稅前淨利3.95億元，每股稅後盈餘5.73元。
現觀科(6906)、巨漢(6903)及華凌(6916)3家公司送件申請上市，為今年度第8家、第9家及第10家國內公司申請股票上市，趕搭年底前上市列車。
近期送件上市家數明顯增加，目前送件的公司都有機會趕在今年底前上市。現觀科實收資本額3.05億元，主要產品為資訊軟體服務，2022年稅前淨利1.37億元，每股稅後盈餘3.8元。
巨漢實收資本額6.06億元，主要產品為高科技廠房機電及無塵室統包工程服務，2022年稅前淨利16.29億元，每股稅後盈餘34.24元
華凌實收資本額6億元，主要產品為液晶顯示器模組標準品及客制化研發設計生產及銷售，2022年稅前淨利3.95億元，每股稅後盈餘5.73元。
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