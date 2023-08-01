近期送件上市家數明顯增加，目前送件的公司都有機會趕在今年底前上市。現觀科實收資本額3.05億元，主要產品為資訊軟體服務，2022年稅前淨利1.37億元，每股稅後盈餘3.8元。

巨漢實收資本額6.06億元，主要產品為高科技廠房機電及無塵室統包工程服務，2022年稅前淨利16.29億元，每股稅後盈餘34.24元

華凌實收資本額6億元，主要產品為液晶顯示器模組標準品及客制化研發設計生產及銷售，2022年稅前淨利3.95億元，每股稅後盈餘5.73元。