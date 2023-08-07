凡甲近幾年將產品重心轉向伺服器及電動車，主要產品為伺服器高功率/高速連接器及連接線、車用及NB連接器，其中伺服器連接器以高功率導電及高頻連接器為主，客戶涵蓋美國Google、亞馬遜、Dell、微軟、阿里巴巴及騰訊等；電動車則是BMS相關連接器，客戶包括大陸比亞迪、吉利汽車、上汽集團及長安汽車等大陸自主品牌車廠與Audi(奧迪)、福斯汽車等，此外，公司亦有充電樁相關連接器等。

今年第1季NB市況不佳，大陸車市也陷入庫存調整，讓凡甲第1季營運表現平平，單季稅後盈餘僅7965萬元，年減48.5%，每股盈餘為1.35元，不過產品組合不錯，單季合併毛利率達46.87%，成為財報的亮點。

大陸車市需求逐步回溫，比亞迪及寧德時代等客戶重啟拉貨，成為推升凡甲第2季營運回神的功臣，凡甲第2季合併營收為5.97億元，季增38.62%，營業毛利為3.03億元，季增50.48%，單季合併毛利率為50.88%，季增4.01個百分點，營業淨利為1.72億元，季增69.74%，稅後盈餘為2億元，季增1.52倍，單季每股盈餘為3.4元。

凡甲上半年合併營收為10.26億元，年減10.25%，營業毛利為5.05億元，年減3.2%，合併毛利率為49.2%，年增3.59個百分點，營業淨利為2.74億元，營業淨利率為26.74%，年增2.62個百分點，稅後盈餘為2.8億元，年增2.2%，每股盈餘為4.75元。

在伺服器方面，近期AI伺服器需求夯，不過凡甲表示，AI伺服器相關連接器與傳統伺服器差異不大，目前伺服器訂單算平穩，未有太多變化。

凡甲表示，雖然客戶因保守多以急單方式下單，但整體來說，旺季還是可以期待，第3季有望略優於第2季，下半年也會比上半年好。