振曜第二季單季營收約16億元、季成長4％；營業毛利率與第一季相當；稅後淨利約1.3億元、季成長57％；歸屬於母公司之單季淨利約0.76億元；季成長186％；單季EPS約0.89元，為第一季的2倍以上水準。

振曜上半年合併營業收入32億元、較去年同期成長32％；合併營業毛利約6億元、較去年同期成長30％；本期淨利約2.1億元、較去年同期成長約25％；每股盈餘為1.20元。

振曜年初宣佈由董事長呂俊德回任兼任總經理，掌舵營運布局，經過上半年的調整並聚焦公司定位，整合研發與業務資源，專注於較高附加價值電子紙之新應用，已然走出全新風貌與格局，預期2023年下半年將延續此成長動能，不畏景氣逆風，持續找突破點並創造新機會。

因應ESG永續發展趨勢，振曜去年已通過ISO 14064-1組織溫室氣體及ISO 14067產品碳足跡標準查驗，今年8月又甫取得BSI的ESG報告書，隨著智能廣告看板新專案的導入、ESG趨勢下彩色電子紙新應用的逐步推案，加以集團子公司獲利持續挹注，使振曜營運績效倍數顯現，後市可期。

此外，振曜也將於8月底配發3元現金股利，配發率達71％。