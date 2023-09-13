大陸今年初頒布新制，4月起只要營運主體(占5成營收)在大陸的企業，想赴海外掛牌、或是未來增資時，都需要大陸證監會「點頭」並做備查，為因應中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」新制，奇鋐轉投資、申請上市的富世達及發行國內第二次無擔保可轉換公司債的鴻碩向中國證監會進行備案，兩家公司於9月12日接獲通知，暫不納入境外上市備案管理範圍，備案申請予以退回。

在接獲中國證券監督管理委員會回覆後，富世達承銷券商表示，將正式啟動後續上市掛牌程序，市場推估，順利的話，富世達今年底前有望上市掛牌。

至於鴻碩第二次無擔保可轉換公司債則已經掛牌交易。

鴻碩上半年稅後虧損為8172萬元，每股淨損0.82元，累計前8月合併營收為14.48億元，年減43.13%；隨著連接線市況逐漸好轉，法人預期，鴻碩第4季有機會優於第3季。