近年來住宅租金及物價齊漲，讓許多青年備感壓力，行政院為協助單身青年減輕居住負擔，112至113年度「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」自今年7月3日至明年12月31日受理申請，只要年滿18歲就可申請。

營建署表示，鼓勵在外地求學的租屋學生，符合年滿18歲申請資格，可以利用線上申請租金補貼，減輕租屋負擔；營建署指出，近期各大專院校陸續開學，租金補貼諮詢專線人員接獲在外求學有租屋需求的學生詢問，「父母住在自有住宅，我是年滿18歲的學生，在外租屋還能申請租金補貼嗎？」的案例。

營建署說明，租金補貼審查的對象為「家庭成員」，而依據300億元中央擴大租金補貼專案計畫作業規定，家庭成員係指申請人、申請人的配偶、申請人或其配偶的未成年子女、受申請人或其配偶監護之人；因此，申請人的父母不屬於審查對象，只要符合民法年滿18歲的規定，就可以提出申請。

營建署指出，300億元中央擴大租金補貼專案之租金補貼每月補貼金額上限，除了會按分級分區計算基礎額度，另對於未滿40歲的單身青年給予1.2倍加碼，以租屋於桃園市為例，原補貼金額上限為2400元補貼戶，若為未滿40歲單身青年，則補貼金額上限可提高為2880元。

營建署提醒，300億元中央擴大租金補貼受理至明年12月31日止，相關申請資訊均可於「300億元中央擴大租金補貼專區」網站查詢。