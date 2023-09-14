前陣子桃園女婿、岳母的不倫事件轟動一時，引爆網友熱議。一名女婿最近也在臉書公開社團分享，他和岳母之間的一段故事，感動近萬人。

原PO在臉書社團「爆怨公社」分享一段往事，16年前他雖有一名穩定交往的女友，女友爸爸是市議員，媽媽家族在當地也算知名，但他身上沒錢，根本不敢開口求婚，直到有一天被女友爸媽找出去吃飯，對方開口要求聘金50萬元。

原PO低頭沉默了，沒想到準岳母補一句，「原本我們給的嫁妝也要50萬，但你老爸最近事情太多了，我們又沒什麼錢，扯平後再給你，你聘金也以後再給，趕快先公證啦，以後再補辦個風光婚禮」。

聽完這些，原PO立刻明白，對方是為了給未來女婿一個下台階；如今16年過去了，他始終把這段往事放在心裡。日前，他去銀行把這些年來偷偷存的私房錢，共50萬元匯給岳母，還一度被消遣「你終於要去搶銀行囉」。

網友一面倒肯定原PO信守承諾，也終於在多年後給了岳父、岳母當年沒能力付的聘金，「一個守信、一個體諒，雙方互相包容，很暖的一個故事」。