7-11研發的「高效智慧回收機」，可快速回收PET寶特瓶、乾電池，提供民眾綠色生活體驗。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11「高效智慧回收機」累積至今已回收破498萬瓶寶特瓶與近135萬顆廢電池，相當於1550座台北101樓高。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

「統一H20純水無標純水」符合國家級標準CNS12852檢驗認證，減少標籤塑料不僅可減碳，更可便利回收。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11超過500家門市導入統一集團自建永續循環系統「OPEN iECO循環杯機」。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

環境永續議題持續燒，統一超商身體力行響應9月16日聯合國國際臭氧層保護日，率零售業之先承諾2050年淨零碳排目標，不僅呼應《巴黎協定》升溫不超過1.5℃全球氣候策略，更領先同業積極回應金管會「上市櫃公司永續發展路徑」，承諾完成7-11超商本業營運內溫室氣體盤查範疇一與範疇二，實踐2050年淨零目標；同時優於零售業率先啟動範疇三溫室氣體盤查，與關係企業攜手減碳，相關資訊均已主動揭露在統一超商永續官方網站與《2022年永續報告書》。

統一超商攜手統奕包裝架構永續循環生態圈，結合OPEN POINT會員服務積極擴大「OPEN iECO循環杯」、「高效智慧回收機」，其中OPEN iECO循環杯服務除了7-11超過500家門市、星巴克全台也已逾500家門市提供服務， 21Plus ／21世紀風味館9月起正式加入OPEN iECO循環杯共享租借服務，更便利顧客可於A店租借B店歸還；搭配鼓勵消費者自帶杯購買飲料享折扣，已累計減少一次性飲料杯近4千萬杯。

統一超商感謝消費者共同實踐「地球永續、你我日常」，即起至10月3日，OPEN POINT會員使用OPEN iECO循環杯借取杯成功，再贈OPEN POINT點數 10點，等同10元現金。此外，7-11透過在地採購、友善土地以具體行動落實減碳，2022年7-11綠色採購金額達11.9億元，3年來穩定成長超過4成。其中，引進「統一H20純水無標純水」符合國家級標CNS12852檢驗認證，減少標籤塑料不僅可減碳更可便利回收。

不僅如此，統一超商也透過統一超商好鄰居文教基金會啟動「青年深根」計畫，協助陪伴返鄉創業青年活絡在地產業，至今已陪伴13個社會企業，其中花蓮洄遊吧、三峽禾乃川國產豆製所、雲林三小市集等在地商品均已於7-11門市擴大銷售。

為協助社會企業與消費者對接，統一超商好鄰居文教基金會青年深根計畫首次加入「今周刊自綠生活節」，自16日至17日，在華山1914文化創意產業園區西一館設攤，連2天邀請「青年深根」計畫合作團隊們與大家碰面，民眾只要活動期間拍下青年深根永續快閃市集活動照片或影片，並公開上傳至個人IG限動且TAG@7elevenloves 或於FB、IG發文就有機會抽限量7-11 500元商品卡，以豐富有趣的市集結合好康，號召民眾來體驗悠閒的周末時光。