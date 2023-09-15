上個月的 820行人路權大遊行，民進黨由賴清德主席帶隊參與，交通部王國材部長和內政部花敬群次長出席，支持和回應遊行的訴求。民進黨立委洪申翰表示，在這個月上旬，他邀請王國材、花敬群等部會與民間對行人交通安全議題的討論。

洪申翰表示，在交流會上也達成共識，中央及地方在今年底前盤點全台600大易肇事路口，並在明年底前完成改善，民間可提供認為應改善的路口段，給交通部彙整作為優先評估改善路口段。

洪申翰指出，營建署將設置開放民眾提案的平台，民眾可針對市區道路範圍提出不利行走、有危險疑慮的路口段給營建署，讓中央與地方政府合作改善。

洪申翰提到，未來中央審查地方政府的路口段改善計畫時，將納入都市規劃與設計專家學者、行人路權及身障團體的意見參與。

洪申翰表示，交通部承諾，後續將召開駕訓制度改革座談會，廣邀團體參與交換意見。針對未來「行人交通安全設施條例」的草案研擬，也要求營建署要邀集障礙者團體、行人路權團體參與討論，從中納入人行環境通用設計和具體的無障礙需求。

有關人行空間佔用和違停問題，未來應在「行人交通安全設施條例」中明定人行道保持暢通的主責單位，以利維持城市人行道貫通和步行及移動功能。

他提到，在新的會期裡，他也會繼續在立院，監督行人交通安全政策的落實，也會全力來推動促成《交通安全基本法》的立法通過。