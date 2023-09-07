華為新機Mate 60 Pro在中國大陸「爆賣」，搭載華為海思設計的麒麟9000S晶片，並支援5G網路，成為大亮點。天風國際證券分析師郭明錤表示，華為將從2024年起全面採用自家麒麟處理器，高通除了痛失訂單外，還面臨客戶市占率流失風險，成為最大輸家，預估今年第4季價格戰開打，獲利將進一步下滑。

郭明錤在社群媒體平台X（原twitter）發文表示，華為新機Mate 60 Pro開賣後需求強勁，預計前12個月出貨量至少上看1200萬支，挾Mate氣勢，華為有望成為2024年手機成長最強者，達到6000萬支，台灣供應鏈族群如大立光、穩懋可望受惠。

華為Mate 60 Pro內建自家研發麒麟 9000S晶片，採用中芯國際7奈米製程技術生產。從晶片供應鏈來看，郭明錤指出，華為在2022與2023年向高通採購手機單晶片分別為2300萬顆~2500萬顆、4000萬顆～4200萬顆。

他分析，預估從2024年起，華為新機將全面採用自家麒麟處理器，因此高通自明年起不僅痛失華為訂單，還面臨因華為市占率提升，造成非華為中國品牌客戶出貨量衰退的風險。

由於華為採用新的麒麟處理器，郭明錤預期，高通在2024年對中國智慧手機品牌的SoC（系統單晶片）出貨量，將比2023年至少大減5000萬~6000萬顆，且續逐年遞減。

郭明錤最新調查顯示，高通為維持在中國市場的市占率，最快可能在今年第4季大打價格戰，但此舉將損害獲利。

另外，高通還面臨兩個潛在風險，首先是三星手機自家Exynos 2400處理器比重高於預期，以及蘋果預計從2025年起採用自家數據機晶片。