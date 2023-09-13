iPhone 15新機正式亮相，其中最大的升級，應該是相機方面，iPhone 15 Pro系列增添一顆長焦鏡頭，尤其是iPhone 15 Pro Max 獨家享有潛望式鏡頭，可以達到5倍的光學焦段，iPhone 15 Pro則為3倍，可以拍得更遠更清晰，iPhone 15、15 Plus超過1倍，均會以數位變焦進行拍攝，但畫質會有一定減損。

不過，儘管iPhone 15系列手機有感升級，但因升級部分多為市場已知，且蘋果概念股已漲在前面，加上華為Mate 60在大陸上市後引爆搶購潮，以及大陸官方限制使用iPhone手機禁令傳聞不斷，市場擔憂將影響iPhone手機銷售，蘋果12日股價下跌3.06美元，以176.3美元作收，跌幅約1.71%。

蘋果股價在新機發表會後收低，也拖累國內蘋果概念股，大立光今天盤中股價回測2000元關卡，玉晶光也下挫2.19%，台光電盤中股價跌幅近5%，全新(2455)、穩懋(3105)等股價同步走弱，新機慶祝行情落空。