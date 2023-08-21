近期市場面臨AI等相關趨勢題材漲多、美債降評與聯準會鷹聲再起、美債殖利率又攀高等不同雜音輪番干擾，市場資金快速輪動，法人指出，具長線利基與創新趨勢等AI題材走勢仍相對具續航力，持續成為投資人青睞的重要主題。

根據理柏統計，最近三個月，所有境外基金前十強，分別繳出20.43％以上到15.38％不等的表現，其中與AI、科技和通訊有關主題的基金有四檔；部分資金也輪動到歐洲、能源、新興市場、越南等其他市場或主題。其中，利安資金越南基金飆逾二成、JPM美國科技基金、安聯AI人工智慧基金漲幅也逾18％。

就機會面，安聯投信表示，隨著生成式AI的發展，半導體公司明顯成為首波贏家，預期在軟體及擴大使用AI技術的許多產業，有望從中獲得的正面助益同樣也相當可觀，故展望後市，與AI應用相關的跨領域策略將會是下一波布局的關鍵。

就評價面，安聯投信表示，AI相關題材短線許多正面的預期雖多已大致反映，但在資金輪動、經濟前景擔憂緩和，以及對企業展望有望逐步增溫支撐下，布局上以具競爭力優勢、營運韌性、能見度提升、佔有領先地位 並且評價面具有吸引力者為大方向。

就策略面，安聯投信表示， 為兼顧到景氣在回溫過程中，在經濟大致於第二季落底後，下半年的庫存調整進度，還有聯準會利率政策滯後效應仍有待觀察等雜音反覆干擾下，建議以相對具營運韌性的超大型股為主軸，主要考量在於在升息環境或經濟逆風環境中，超大型股擁有較佳現金流創造能力及財務體質。

同時再搭配受惠於具生成式AI發展潛力的中小型股，則是考量發展生成式AI的訓練需要投資大量硬體、基礎設施，這些企業相對擁有更充裕資金，更有能力參與市場競爭以求取得領先地位，故採取靈活布局中小型股策略，期能發揮平衡波動風險並保有參與市場的動能。