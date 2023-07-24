彭博社整合東京金融交易所7月份數據，看多墨西哥以及南非等4國貨幣的日本散戶，總加碼金額已經增至1,470億日圓，約10億美元。金錢總數雖不大，但已是兩年多以來最多。

再者，若與每日高達7.5兆美元的全球外匯交易量相比，更是小巫見大巫。不過，其中隱含的意義為，就算日本可能會在未來升息，但東京交易所的套利行為並沒有縮手。

日本投資匯市的散戶，會出脫報酬率較低的日圓，改買獲利較好的它國貨幣。當外匯市場一窩蜂出現這種買賣情況時，也就是要加速重新結算（unwound）時，常常會造成波動較大的上下震盪行情。

日本自己以及全球其它國家的通膨大漲，已經給日本央行現行的殖利率曲線控制政策，帶來不小壓力。不過，經濟學家臆測，日本央行28日的既定政策利率會議中，還是會維持現有的超寬鬆環境不變。

不過，9或10月可能會有變化，屆時日本利率與日圓可望雙雙走高。東京富士富證券（Fujitomi Securities）認為，日本央行政策改變，可能會引發散戶的停損賣壓。不過，應該不會持續太久。日本銀行業者普遍的存款利率過低，當地投資人勢必會找尋更多高收益的投資商品。

東京金融交易所指出，墨西哥披索是日本散戶最愛不釋手的新興市場貨幣，因為7月匯價曾衝高至2017年以來的高點。彭博社表示，南非、波蘭以及土耳其的貨幣，也頗受日本散戶喜愛。

彭博社計算，自2021年底以來，看多上述4種貨幣走勢與看空日圓後勢的投資組合，已成長35%。其中，利率的貢獻度大概有29%。第一生命研究所（Dai-ichi Life Research Institute）認為，日本通膨的影響下，讓當地民眾荷包縮少，故只有把投資標的瞄準海外。

日本金融期貨協會（FFAJ）以及東京外匯市場委員會（TFEMC），每年4月新財年開始時都會重新調查，發現日本散戶投資人，已大幅占據東京匯市現貨交易量的88%。日本央行也統計，日圓占全球貨幣交易量大概在28%左右。