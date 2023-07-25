82歲的橋本清在東京近郊的機械廠理應傳出吵雜聲響，如今卻安靜到能聽見他練習吹笛。40年前建廠的橋本早過退休年齡，但苦無接班人或買家接手，工廠如今也只剩老主顧。

法新社報導，日本政府警告隨人口逐漸凋零與老化，到2025年底前恐衝擊1/3的小型企業，橋本就是其中一例。

橋本清（Kiyoshi Hashimoto,音譯）的工廠位於千葉縣八街（Yachimata），裡面擺滿工作機台、鑽孔台與零件櫃。他說如現在把工廠收掉，「所有努力都會付諸流水」橋本過去一度曾雇用數十名員工，如今只剩2名兼職人員。

研究破產的調查機構「帝國數據銀行」（Teikoku Databank）指出，日本小企業面臨嚴重「大倒閉潮」。日本政府2019年的報告估計，到2025年底前會有127萬名小型企業主屆齡或超過70歲，警告這種倒閉潮會扼殺650萬個工作機會，讓日本經濟規模減少22兆日圓（約新台幣5.2兆）。

帝國數據銀行指出，到2029年底前情況恐更糟，因為屆時作為男性小型企業主骨幹的戰後嬰兒潮世代將達81歲，即日本男性的平均壽命，倒閉潮將會持續惡化，也預期許多人會因此失去工作。

日本許多小企業是由家人或深受信任的員工承繼。但隨經濟疲軟時間拉長，許多年輕人愈來愈不想繼承家業，加上愈來愈多人選擇到都市生活，鄉間人口逐漸減少，位處偏遠的公司受影響更深。一些年長日本人則覺得把家族企業售予外人並不光彩，寧願收掉也不傳承。

除日本政府提出優渥條件鼓勵企業轉售，許多民間公司也開始協助投資人尋找待售企業。以日本顧問公司BATONZ為例，2018年媒合80個案件，如今一年媒合超過1000筆。

BATONZ負責人神瀨佑一（Yuichi Kamise,音譯）說：「倒閉潮意味日本獨特的工藝技術、特色服務、餐廳原創食譜將失傳，這將重創日本文化，減低觀光魅力」。

其中一個小型卡車公司就透過這種媒合服務，找到願意接手家族企業的大型物流公司。

61歲的鈴木女士辭去工作，回家協助年逾八旬、1975年創立卡車公司的父親。公司3名卡車司機都無意接手經營，加上COVID-19疫情來襲，導致經營更加困難。後來一間大型物流公司願意接手經營，讓鈴木大鬆一口氣。

鈴木告訴法新社：「我希望讓公司能繼續經營下去，至少在我爸還活著的時候。」

也有年輕創業者受惠於這種媒合服務。28歲廚師森本陸夫（Rikuo Morimoto,音譯）本以為自己頂多只能搞個餐車或小酒吧，後來在疫情期間用存款買下東京一間40年的餐廳，保留店內裝潢、擺設的同時，推出自己的菜單，一圓餐廳老闆夢。