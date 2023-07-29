許多人個性慢熟，尤其面對感情更是後知後覺，《搜狐網》運勢專欄就點名金牛、獅子、射手和巨蟹座，經常在分手之後才意識到不能沒有對方，甚至深陷其中無法自拔。

▍金牛座

金牛座個性慢熟，尤其在感情方面更是如此，總是一副淡然的模樣，忽略另一半的感受，即便對方提出分手也覺得無所謂。然而過段時間後，金牛座就會感受到一股深沉的失落感，甚至懷念起前任的一切美好，後悔當初沒有好好珍惜這段感情。

▍獅子座

獅子座凡事以自我為中心，面對感情時同樣如此，經常堅持自己的觀點，而忽視另一半的意見，就算分手了也從來不覺得是自己的錯，直到真正失去對方後，才意識到自己有多可惡，但又礙於面子問題不敢試圖挽回，最終只能陷在懊悔的情緒中無法自拔。

▍射手座

對於射手座來說，得不到的往往是最好的，尤其是在感情上，總是學不會欣賞和珍惜另一半，甚至提不起興致，好好經營感情，直到失去的時候才開始感到後悔，並且意識到不能沒有對方。

▍巨蟹座

巨蟹座非常重視感情，會將所有精力投入其中，這也是為何分手對他們來說往往是最沉重的打擊，難以擺脫負面情緒，分開後也經常沉浸在過去的回憶，不斷想著前任的好，甚至為那些沒來得及做的事情感到後悔莫及，因此一旦有復合的機會，他們絕對不會輕易放過。