南韓女子天團BLACKPINK成員Jisoo，被爆與男星安普賢陷入熱戀，戀情曝光雙方也大方坦承。雖然大部分粉絲們大方獻上祝福，不過韓網上卻是一面倒不挺，接連挖出安普賢過往的黑歷史，認為他完全配不上Jisoo。

Jisoo和安普賢雙方坦承戀情後，殊不知韓網多數網友不挺這段戀情，先是指出兩人年紀差距7歲，加上事業發展落差極大，認為身分過於懸殊，此外，安普賢先前被拍到趁著拍戲空檔時，經常造訪Jisoo位在首爾龍山的住處，還會外帶許多知名餐廳的食物造訪，看似體恤工作滿檔的Jisoo，不過這般貼心舉動卻被網友嘲諷像是倒貼，認為Jisoo根本是看走眼。

至於另一個爭議點，在於安普賢YouTube頻道訂閱有反女權主義的PPKKa，此頻道曾拍攝過向世越號罹難者家屬「恭賀」事故5週年的影片，引發社會輿論撻伐，至於訂閱另一個極具爭議的頻道就是「金勇浩娛樂部長」，內容專門報導藝人的八卦，由於內容侵犯隱私，引發不少爭議，對此，他澄清YouTube後期是由其他人管理，這些頻道也非自己訂閱觀看，對於未盡到監督責任感到抱歉，不過此說法未被採納。

Jisoo在坦承戀情後，透過經紀公司回應此事，她指出由於與安普賢處於剛萌芽的階段，正在了解彼此的過程中，因此會較謹慎面對，盼外界給予兩人更多的空間和時間。