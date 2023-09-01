鴻海創辦人郭台銘28日開記者會，宣布參選2024總統大選，前立委郭正亮日前表示，「目前的局面都是三個人說要選到底，我們就要找一個引導人，以國民黨目前的情況，最適合當公道伯、引導人就是韓國瑜」，至於韓國瑜出手是否可以起到實質的作用，郭正亮31日就強調，「韓國瑜出來可以讓兩方講話算數，這東西很現實，有第三者在場比較好」，引發討論。

郭正亮31日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「韓國瑜出來可以讓兩方講話算數，這東西很現實，有第三者在場比較好，因為他跟兩方都夠熟」，郭正亮更指出，「因為現在有些民調，柯文哲明顯領先，而在這個氛圍之下，就連趙少康也認為，適合侯柯見面的時間是十月，就是侯友宜訪美回來之後，因為如果時間太近，人家就會覺得說『我還在衝刺，我搞不好會更高』，十月已經很接近登記了，也該做決定了，那時候兩個人大概也剩一個月，也比較好說實力大概就到此為止」。

郭正亮指出，「但現在這句話說不出來，因為我確實有看過一些民調，柯文哲還是維持在領先的情況，尤其是做手機或是網路的民調，柯文哲非常明顯佔優勢，那民眾黨人就會覺得你有什麼理由叫我做副的？這個當然就是一個麻煩的問題」，郭正亮也坦言，「這問題比連、宋要難很多，因為連跟宋是系出同門，而且他們談完之後，宋楚瑜後來就變成國民黨的副主席，所以他們政黨的整合不是問題」。

郭正亮最後強調，「那民眾黨人家還有不分區，所以一定要一個可以對內部說得通的說法，到目前為止沒有辦法說服他，柯文哲要說服他們也要一番道理，不然他會崩盤，柯粉的性質是很有獨立思考性的，而且知識性的真的比較多」。