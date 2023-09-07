鴻海創辦人郭台銘日前走訪東門市場，受訪時突然飆罵媒體8分鐘，稱綠、藍媒對他輪番攻擊，還放話不刊登這句話，以後都不接受媒體訪問。資深媒體人謝寒冰也大酸，郭台銘真的腦筋不清楚到一個極致，不知道他在幹嘛，根本沒想清楚自己到底為什麼參選，只是想過過癮當總統，「還是回家玩沙吧」。

謝寒冰近日表示，郭台銘在面對媒體時大暴走真的不出預料，郭雖在商場是個巨人，但在政治上絕對是侏儒，現在郭要爭取總統競選，是最需要媒體的時候，但卻像訓斥兒子一樣訓媒體，郭的新聞媒體都有報導，「是要報到你滿意的程度？到底在講什麼？你以為你是媒體老闆？」媒體高興要怎麼報導，關郭台銘X事。

謝寒冰直接批郭台銘說，「這個人腦筋不清楚到一個極致，真的不知道他在幹嘛」，一直講說自己犯一點點錯誤，媒體就追殺他，但今天是郭台銘要選總統，難道其他參選人沒有被追殺嗎？「人家都受得了，就你受不了，是你比較嬌貴、你錢多，錢多的人不能被罵？」進廚房就不要怕熱，敢競選總統就不要怕被檢驗，甚至郭若繼續選下去，還有很多過去的事情會被翻出來檢驗。

對於郭台銘稱自己參選是為了整合，但被問到是不是幫到賴清德就直接爆氣，謝寒冰也坦言，郭現在的作為就是在幫賴清德，讓在野增加更多變數，甚至郭還是老四就想整合老二、老三，「這什麼邏輯，真的搞不懂」，而郭台銘指定副手人選的條件是「女性、能力比他強、能互補」，到底是什麼邏輯？應該是能力強的人選去當總統，怎麼會去當郭的副手。

謝寒冰直言，郭台銘根本從頭到尾就沒有想清楚自己到底為什麼參選，只是想過過癮當總統而已，根本沒有仔細考慮過政治是什麼玩意兒，自己到底能不能玩轉這台大車，「如果真的沒想清楚，還是回家玩沙吧，地球是很危險的，真的不適合你」。