苗栗縣幼安教養院5日舉辦「月餅傳情．愛在幼安」記者會，縣長鍾東錦等人化身烘焙廚師，DIY製作地瓜餅產品，大力協助行銷幼安的公益月餅，並宣布縣府共認購500盒愛心月餅，希望藉此拋磚引玉，呼籲民眾踴躍訂購，把愛傳出去，用具體行動支持身心障礙者自食其力的成果。

時序入秋，為迎接中秋佳節到來，各界紛紛準備相關節慶物品，幼安教養院為籌措院童照養經費，每年都會促銷月餅相關產品，前2年因為疫情衝擊，中秋月餅銷售銳減，今年適逢疫情解封，幼安教養院把握機會促銷。

縣長鍾東錦、議員楊明燁、徐筱菁、苗栗市長秘書楊金福、市代會主席陳仁杰和國際生命線總會長陳宗聖等人，會同幼安董事長王志榮、院長林勤妹和民眾黨中央委員馮啟彥等人5日主持記者會。

縣長鍾東錦表示，幼安教養院協助解決很多家長的特殊幼童教養問題，此次利用中秋佳節，呼籲各界踴躍訂購月餅產品，大家一起做善心、給幼童一點溫暖；他強調，家中有家裡有智能不足的妹妹，深刻體會特殊家庭家長的憂心和辛勞，感謝幼安團隊對院童的照顧。

他說，幼安月餅是由老師與院生一同製作，秉持著「給他魚吃不如教他如何釣魚」理念，讓院生從中學習製作並獲得鼓勵，除極力邀請企業共襄盛舉認購月餅外，也可以認捐把愛傳出去，分送月餅到弱勢家庭，讓社區弱勢家庭可以過個佳節。縣府共採購500多盒，幼安預計籌募1500份愛心月餅，將分送弱勢家庭。

幼安院長林勤妹說，感謝苗栗縣政府等單位和個人，率先透過優採平台認購愛心月餅，更歡迎公私部門及社會大眾踴躍響應，以具體行動來支持身心障礙者自食其力的成果，今年維持主打的明星商品綠豆椪、鳳梨酥、地瓜餅、蛋黃酥外，今年禮盒有了全新包裝，在衛生及細節上更加精緻。

林勤妹表示，幼安每年中秋月餅禮盒的銷售收入占烘焙坊總收入五成，為訓練身障朋友有一技之長，以及作為營運之主要收入來源，但隨著近年來消費及飲食習慣的改變，訂購量只有以往的一半，期盼今年中秋能給身障朋友更多鼓勵與肯定。歡迎民眾訂購與認購，一起來傳遞愛與溫暖至社會上每一個真正需要的角落。訂購專線：037-338180分機128詹小姐。