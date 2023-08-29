無照騎機車自撞電箱柱 17歲少年胸內出血送醫急救 18:312023/08/29 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 許姓少年騎乘的機車因撞擊力道大，車頭扭曲變形。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市1名17歲許姓少年，今（29）日中午12時許，無照騎乘機車行經三重環河路與成功二街口時，不慎自撞路邊電箱鐵柱，導致胸部內出血被送往醫院急救，警方到場後依規定測繪記錄，詳細肇事原因仍在釐清中。 八里小貨車自撞分隔島 駕駛雙腳受傷送醫 黃石市場改建「還道於民」 全新複合大樓估這時完工 里長久未見…三重7旬翁「孤獨死」家中 身體已「發黑腫脹」 #無照 #自撞 #內出血 #電箱 #三重 也許您會感興趣 推薦閱讀 遊覽車衝撞休息站護欄車頭全毀 駕駛頭部撕裂傷送醫 17:092023/08/25 社會 轎車自撞路樹恐爆炸 駕駛還想待車上睡 09:052023/08/25 社會 日領1萬的誘惑！少年車手變裝製造斷點 遇警盤查還是栽了 20:362023/08/20 社會 苗栗男機車雙載自撞電桿 又是酒駕釀禍送法辦 16:192023/08/20 社會 小貨車右轉閃避不及！重機男自撞路樹 愛車成廢鐵 12:562023/08/29 社會 賴品妤晚間又改口「無路可走因此摔倒」 網炸鍋：戲演太爛了 20:152023/08/24 政治 山道猴子無照跑山摔傷女友 囂張私訊YouTuber嗆「欠我砍」 09:162023/08/26 社會 男子酒駕又無照遭逮 竟胡扯賴給「這美食」 09:412023/08/20 社會 提前歡慶七夕 三重碧華布街今晚特辦「七夕布織樂」 19:582023/08/19 生活 國道「自撞」事故激增！小型車占多數 高公局推測原因 17:012023/08/25 生活 南投也有動物誤闖電桿！黑眉錦蛇觸電墜落 住戶：沒變蛇乾真幸運 22:022023/08/21 生活 三重珠寶店遭搶15萬金飾 搶匪銷贓換2.5萬元被逮 00:042023/08/22 社會 三重爆銀樓搶案！ 安全帽男持刀劫走15萬元金飾逃逸 17:092023/08/21 社會 天雨路滑轎車自撞分隔島 「四輪朝天」翻覆新北男酒駕遭送辦 15:562023/08/27 社會 南港捷運機廠傳工安事件 北捷：非爆炸、2員工狀況穩定 10:272023/08/25 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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