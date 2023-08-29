新北市1名17歲許姓少年，今（29）日中午12時許，無照騎乘機車行經三重環河路與成功二街口時，不慎自撞路邊電箱鐵柱，導致胸部內出血被送往醫院急救，警方到場後依規定測繪記錄，詳細肇事原因仍在釐清中。

八里小貨車自撞分隔島 駕駛雙腳受傷送醫
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里長久未見…三重7旬翁「孤獨死」家中 身體已「發黑腫脹」
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