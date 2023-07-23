被害人與詐團的對話紀錄。（警方提供）

21歲梁姓女大生，今年5月在Tinder結識「富二代」網友，兩人交往，男子以公司周轉為由，陸續向女大生借8萬元，直至女大生被「洗」乾，男子將詐團騙來的錢轉入女大生帳戶，佯稱是還錢，直至帳戶被凍結，梁女才驚覺男友只是詐團小車手，並非企業老闆，遇到「Tinder大騙徒」，員警20日逮捕這名假富二代，訊後依詐欺等罪送辦。

Tinder富二代「洗乾」21歲女大生 騙感情、騙現金、騙帳戶

利用Tinder詐騙女大生的28歲吳男，佯稱自己是多間公司的老闆，公司營業額好幾千萬，需要借用女友帳戶，作為節稅之用，雙方約會後，吳男聲稱支付廠商貨款，每日轉帳額度已滿，希望女友借用帳戶，並借錢周轉，梁姓女大生陸續借出8萬元，

日前梁女發現帳戶有多筆現金轉入，吳男告訴他是廠商還款，借用女友的帳戶，數日後，梁女帳戶遭列為警示帳戶，梁女詢問員警才驚覺自己變成被害人，經警方調查，吳男同樣手法詐騙多人，不過仍繼續與梁女聯繫，警方設局誘出，埋伏在約會地點，當梁女交錢給他時當場逮捕。

士林警分局表示，1日至21日止，針對轄內提款車手加強查緝並溯源追查詐團共犯，計已查獲車手及其共犯45件54人，其中包含未成年9人，另為貫徹治安零容忍，壓制詐團囂張氣焰。