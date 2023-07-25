警方逮捕劉姓主嫌等5人訊後依組織犯罪送辦。（翻攝畫面）

黑幫詐欺被逮 改行放高利貸仍難逃法網

天道盟聯正會劉姓名幹部，曾經從事靈骨塔詐欺遭逮，2011年在桃園成立「資產管理顧問公司」，陸續放貸並收取高額的利息，當債務人還不出錢，即嗆出幫派堂口名號，教唆小弟暴力討債，北市刑警大隊17日逮劉嫌等5人，依組織犯罪移送法辦，查扣買賣契約書等贓證物，檢方複訊諭令5萬到12萬不等交保。

49歲劉嫌曾從事靈骨塔詐欺，又與詐團合作，但因自己有房屋仲介的背景，改行成立資產管理公司，趁被害人需錢孔急，上門欲借錢周轉，提議以房子作為抵押品，同時又將房子租給債務人，放出款項收取利息，房子又可以收取租金，形同一頭牛剝二層皮。

2021年起陸續有10多名被害，其中一名婦人，2019年借2000萬，陸續被收取高額利息、租金，近月因受不了高額利息，無法支付本金，當初設定的房產遭劉嫌變賣，婦人4年下來償還約1500萬，全部付諸流水，房子也遭過戶轉賣，遭劉賢等人坑殺。

北市刑警大隊經過數月的蒐證，17日兵分多路，在桃園等處逮捕劉嫌等5人，查扣到買賣契約書、議價委託書、本票、支票以及空氣槍、鎮暴槍等證物，訊後依法送辦，經檢察官複訊後，諭令劉嫌12萬交保，其餘幫眾5萬到10萬不等。