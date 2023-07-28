詐騙手法不斷翻新，遠通電收今（28）日與法務部調查局台北市調查處共同簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，透過雙方資安聯防合作，共同防範釣魚簡訊、釣魚網站蒐集用路人個資或駭客滲透入侵，並藉由分享情資預先強化資安防護。

遠通電收執行董事兼總經理張永昌表示，遠通提供車主專屬的「個人化服務」有助於辨識詐騙簡訊，「只要簡訊內容沒有車號就是詐騙，一概不需要理會！」此外，遠通已取得ISO 27001、BS 10012、ISO 22301等資安認證，並與調查局合作，一發現有惡意探測意圖，轄下台北市調處將立即介入，即時防堵。

法務部調查局台北市調查處處長吳富梅表示，簽訂這項資安聯防MOU，可提高公、私部門科技犯罪防禦能量，具體合作效益有兩項，一是交流新興科技犯罪手法，強化遠通電收風險因子研究，先期發掘與阻斷不法犯罪發生，二是遭遇網路駭侵攻擊時，遠通電收能獲得台北市調查處專業團隊協助，提供溯源查處與資安防護建議，善盡企業社會責任。