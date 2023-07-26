中颱杜蘇芮步步逼近，台東南迴地區風雨漸增，全台最美的「多良火車站」依然可見零星遊客搶拍火車穿越山脈。（翻攝照片／蕭嘉蕙台東傳真）

中颱杜蘇芮步步逼近台灣，台東南迴地區風雨漸增，不少民眾透過即時影像系統畫面，線上掌握颱風動態，意外發現1名小男童在多良火車站月台吹泡泡，網友紛紛留言「弟弟懂玩」、「玩得很開心」，也有人斥責「颱風天還跑出來玩，不要命」。

中颱杜蘇芮暴風圈進入台灣東南部近海，台東沿海掀起5米長浪，間歇強降雨不斷，但全台最美的「多良火車站」依然可見零星遊客搶拍火車穿越山脈，其中1名身穿藍衣的小男童手拿粉紅色泡泡機，開心地在月台上轉圈圈、吹泡泡，玩耍模樣被即時影像系統全都錄，引起熱議。

颱風天，民眾透過即時影像系統，零時差掌握台東各地風雨情況，意外看見小男童「反差萌行為」，令人會心一笑，紛紛留言「弟弟懂玩」、「玩得很開心」、「泡泡好好玩」、「這個時間玩泡泡是對的，風很大」，不過也有人怒嘆「颱風天還跑出來玩，不要命」、「風浪不小，竟然還有遊客」。

中央氣象局表示杜蘇芮暴風圈已進入巴士海峽近海，對台南、高雄、台東、屏東、恆春半島將構成威脅，呼籲民眾務必要提高警覺，避免冒險外出。