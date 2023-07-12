宥勝去年底帶老婆慈惠遊澳洲。（摘自宥勝臉書）

宥勝去年底帶老婆慈惠遊澳洲。（摘自宥勝臉書）

有著愛家好男人陽光形象的宥勝，日前也陷「＃MeToo」性騷風波，遭前同事控訴曾被他揉胸、強吻、舔耳、解內衣，事後他在臉書道歉，認了惡行，正面形象全毀。神隱多日的他，日前被直擊帶著全家人現身澳洲，心情看起來並沒有受到太大影響。對此，宥勝老婆慈惠越洋回應本報記者：「這是之前就規劃好的行程，帶孩子們過暑假。」

和家人都還在澳洲的慈惠表示，她知道這個時機點出國可能會給人不好的感覺，「但我不想讓孩子因為大人的錯而被迫只能躲起來。我只是個捨不得孩子的媽媽」。出道前曾在澳洲度假打工長住過的宥勝，去年底曾帶老婆慈惠一起前往澳洲開著露營車度假，外傳宥勝其實還計畫全家移民澳洲，對此，慈惠坦言，去年底她和宥勝去澳洲玩時有考慮過，但目前狀況不一樣，一切都不確定。

根據時報周刊CTWANT報導，有讀者本月1日在澳洲的餐廳巧遇宥勝，老婆慈惠及小孩也在場，看起來就像是尋常一家人和樂融融出國玩的模樣，雖然爆發性騷醜聞，但宥勝的心情似乎還是相當好，宥勝臉上雖然有不少鬍渣，不過氣色很不錯，而且也願意跟路人合照，完全看不出正在歷經形象跌落谷底的時刻。

宥勝被揭發惡行曝光後，在臉書發文道歉，表示：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。」宥勝道歉後仍難止血，而他的老婆慈惠同樣也發文，並說：「該道歉的人好多，想感謝的人更多。」她提到自己身上有很多責任，也會努力扛好這些責任，「我能做的就是繼續為了還相信我的人努力，因為我身邊的夥伴們都在繼續的努力，我也必須再付出比大家更多更多的努力。」

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