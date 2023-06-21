義大利外交部長塔賈尼(Antonio Tajani )周二表示，義大利參與中國大陸的「一帶一路」（BRI）5年以來，實在沒有帶來什麼好處與利潤，考慮將在到期之後選擇退出。這是因為一帶一路倡議以5年為一期，並且合約聲明，如果不主動表態，就會視為繼續加入。

路透社報導，一帶一路又稱「新絲路計畫」，設圖以大量基礎建設重建古老的絲綢之路。從中國出發，連結中亞內路國家、海灣國家然後抵達歐洲。在古代，義大利正是絲路的終點，這種歷史因素也使得義大利在2019年同意加入，也是唯一加入的G7 工業國家。

塔賈尼在接受義大利RAI電視台訪問時，提到政府正在檢討一路一路的收益，他說：「我們沒有從新絲綢之路中獲得多少好處，出口貿易量也沒有增加，因此政府正在思考，留在該計劃中是否符合國家利益。」

一帶一路以5年為期，因此今年底必須決定去留，義大利總理梅洛尼 (Giorgia Meloni在上個月的一次採訪表示，即使義大利退出，還是可能繼續與北京保持良好關係。。

義大利當初加入一帶一路，是希望它能帶來商機，提振羅馬的經濟，但是成效不大。去年義大利對中國大陸的出口總額從 2019 年的 130 億歐元(142億美元)，增加到 164 億歐元（181 億美元）。

相比之下，中國大陸對義大利的出口量，從290億歐元(317億美元)增加到526億歐元(575 億美元)，也就是說，義大利對中國大陸是巨大逆差，也難怪義大利說加入一帶一路不賺錢了。