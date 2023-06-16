指揮家拉哈夫．沙尼（左二）帶領鹿特丹愛樂到高雄演出，右起為鋼琴家劉曉禹、小提琴家黃俊文與指揮家簡文彬。（李欣恬攝）

衛武營總監簡文彬（左一）表示，原本場館預定在2016年開幕，當時就想請鹿特丹愛樂擔任首場演出，後來因工程而延後開幕，鹿特丹愛樂在2019年才到高雄演出。（李欣恬攝）

疫情後鹿特丹愛樂管絃樂團再次重返高雄演出，首席指揮拉哈夫．沙尼直呼「像是回家一樣」，他表示一切都已準備就緒，要和聽眾分享音樂。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，原本場館預定在2016年開幕，當時就想請鹿特丹愛樂擔任首場演出，後來因工程而延後開幕，鹿特丹愛樂在2019年才到高雄演出。

簡文彬表示，鹿特丹和高雄都是台灣重要的海港，「兩地之間屬於港都的連結，讓兩座城市有很多交流機會。」簡文彬透露，除了今日上午的彩排，昨晚也有非公開的室內樂演出。

拉哈夫．沙尼今早彩排晚上要演出的曲目，包括布拉姆斯的小提琴協奏曲，獨奏者為小提琴家黃俊文，以及布拉姆斯的第一號交響曲。

特別的是，第一小提琴、第二小提琴的座位，分別坐在對稱的兩端，有別一般的坐在同一側的安排，拉哈夫．沙尼表示，這是曲目和聲響的考量，「一般第一小提琴、第二小提琴坐在一起，會讓第二小提琴覺得自己是『第二』，但布拉姆斯的樂曲寫作手法，主旋律不斷交織，第一小提琴、第二小提琴坐在對稱面，可以有更多對話空間。」

黃俊文上午才剛結束彩排，他對晚上的演出相當興奮，他表示作為台南人，對於南方有一種親切感，而他小時候12歲之前在台南求學，當時要聽音樂會往往要搭飛機、客運去台北聽，「現在在衛武營就有這麼好的音樂廳，南部的愛樂者在這裡就能聽音樂會，能在這裡演出，我感到很榮幸。」

黃俊文場次在今（16）晚登場，明（17）日登場的是鋼琴家劉曉禹，他是蕭邦鋼琴大賽首獎得主，這次是首度來台演出，他表示剛結束韓國演出行程，而巡演行程對他而言，是一件會「掉體重」的事，「聽說台灣的美食很厲害，希望能把我掉的體重補回來。」劉曉禹在明天演出前夕，也會和拉哈夫．沙尼有場快閃演出。