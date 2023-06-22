新竹縣府社會處長陳欣怡指出，新竹縣敬老愛心卡補助台鐵，去年8月與台鐵達成合作共識，因一直沒有下文，該處今年3月2日行文台鐵詢問具體進度，台鐵回函稱正進行程式韌體修改及各車站硬體佈設規畫，預計7月上線實施，沒想到因新竹縣市車站閘門問題被「跳過」！

陳欣怡說，台鐵局4月24日行文縣府與其他縣市政府，提供轄區內起訖車站，每次單趟補助上限及每月核發民眾的補助點數，該處回復「起、迄站其中一站為新竹區域、單趟次，補助上限以敬老、愛心票價50元為限，每月核發民眾補助點數為500點。」

台鐵局宣布7月開放10個縣市使用敬老卡搭乘火車，未料並未將新竹縣納入，引發縣議員詢問，社會處電洽台鐵局了解，台鐵局稱配合通勤月票閘門建置的縣市，先予設定敬老卡系統，新竹縣、市為第二階段上線。

陳欣怡指台鐵局未事先告知，此措施似乎有失平衡，造成民眾疑慮，已擬文將函發台鐵進一步了解，並確認竹縣上線具體時程，以回應民眾期待。