隨著香港經濟的全面復甦，不僅在地生活重現活力，全球遊客也紛紛湧入。面對復甦熱潮，萬事達卡與香港知名餐飲集團LUBUDS於28日宣布，在香港歷史性地標1881 Heritage的黃金地點揭幕全新萬事達卡聯名概念餐廳「LUMA」，為尖沙咀繁華熱絡的時尚樞紐再添奢華體驗。

之前，萬事達卡已於義大利羅馬、墨西哥首都墨西哥城和巴西聖保羅開設萬事達卡餐廳，此次為第四家聯名餐廳，為亞洲首家。作為萬事達卡持卡人專屬餐廳，LUMA將於29日正式開業，主打多道式融合菜系。

LUBUDS集團備受推崇的主廚們不僅將輪流設計並持續更新餐廳菜單，更將以精湛技藝和獨特風格，詮釋各色光彩奪目的餐廳招牌菜餚，以及獨具風味的亞洲、大陸、歐洲美食。萬事達卡首席行銷與傳播長兼醫療部門總裁Raja Rajamannar表示，在萬事達卡，我們致力於在人們與其熱愛的事物之間、在人與人之間搭建橋樑。食物，吸引著我們踏上旅途，品味不同的文化和地域，收獲難以忘懷的體驗。

因此，能夠透過在香港推出LUMA餐廳以擴展萬事達卡的餐飲禮遇，進而為全球持卡人提供真正獨具一格的體驗，我們尤其感到振奮。LUMA餐廳的名稱由LUBUDS和Mastercard兩個品牌名稱組合而來，給人蓬勃向上之感，且在多種語言中都易於發音。

作為「luminous（發光的）」一詞的衍生，LUMA還具有光亮、光彩和照亮等含義，貼切地反映了餐廳的兩大宗旨：幫助香港在地餐飲人才走到聚光燈下，同時擁抱客座主廚帶來別緻火花。作為首任客座主廚，米其林星級廚師Bjoern Alexander將於今年8月進駐。

LUBUDS集團創辦人鍾思朗表示，自與萬事達卡建立合作以來，我們有幸在香港數十家LUBUDS餐廳為眾多萬事達卡持卡人提供專屬的用餐禮遇、驚喜和無價的美食體驗。對於支持香港經濟和文化復甦，萬事達卡和LUBUDS集團都充滿熱情，也都熱忱地期待為充滿活力的香港美食界做出屬於自己的獨特貢獻。此外，LUMA餐廳也讓我們與萬事達卡之間的合作達到了新高度。透過打造令人驚豔的珍饈佳餚、新穎的用餐體驗，我們將攜手滿足全球「老饕」對美食體驗的各式追求。

LUMA餐廳綜合涵蓋了多種空間布局，包括典雅而私密的餐廳（最多可容納60人）、雞尾酒吧、專屬藝術空間以及俯瞰香港壯麗天際線的景觀露台。萬事達卡香港及澳門區總經理陳一芳表示，在萬事達卡看來，LUBUDS集團是一位與我們同樣熱衷於為客戶設計並提供無價體驗的無間夥伴。目前，亞太地區的大多數（69％）消費者都更加注重獲得體驗而非購買商品。

在香港廣大饕客的推動下，香港的餐廳消費也正在迅速恢復之中，現已達到2019年第一季水準的88％。因此，推出LUMA餐廳，絕對可謂是恰逢其時。LUMA餐廳的推出，代表著萬事達卡與LUBUDS之間合作已成功邁入第二階段。

在香港，LUBUDS經營著近50家餐廳，其中包括屢獲殊榮的ODDS、紅棉、YUE悅和The Steak Room。在今年初，兩家公司已宣布建立全新合作夥伴關係，旨在為萬事達卡持卡人在遍布香港的LUBUDS餐廳提供無價體驗和獨家餐飲禮遇。

作為萬事達卡多感官品牌全球戰略的最新延伸，LUMA也將助力萬事達卡與消費者建立更緊密、更難忘的連結。萬事達卡一直以來憑藉著全面運用「五感」—視覺、聽覺、嗅覺、觸覺和味覺，同時積極以各類熱情及愛好如娛樂、音樂、旅行、藝術、慈善和環境為載體，持續深化與消費者的互動體驗。

不只如此，LUMA也將成為對萬事達卡旗下全球其他成功餐廳的有力呼應。之前，萬事達卡已於義大利羅馬、墨西哥首都墨西哥城和巴西聖保羅開設萬事達卡餐廳，其中位於聖保羅的Notie Priceless在開業僅一年後的2022年，就被巴西餐飲界最權威的VEJA Sao Paulo Comer & Beber大獎評為了「巴西最佳餐廳」，餐廳負責人、主廚Onildo Rocha更是獲評「年度廚師」。