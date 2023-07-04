2023年第34屆金曲獎頒獎典禮日前落幕，文化部表示，頒獎典禮於電視頻道播出的整體平均收視3.32，有效平均收視3.71，皆居當日全國收視第一。今年金曲獎也是首次採全球直播，在YouTube官方網路平台總點擊數為640萬次；LINE平台觀看數超過556萬次，總計新媒體觀看總次數達1196萬次，加計電視頻道總收視數，總計全球觀看人數高達1535萬次，全球社群討論度達4億次。

文化部指出，整體而言，新媒體總觀看數創新高，包含YouTube達640萬次，較去年440萬，成長45％，增加200萬次觀看數；LINE TODAY、LINE MUSIC、LINE TV總計達556萬，較去年300萬，成長85％，大增256萬人次。總計新媒體全球觀看人數達1196萬次，較去年750萬，成長60％，增加446萬次。

文化部表示，這次金曲獎在全球討論度頗高，社群媒體包含FB、IG、Twitter、WEIBO等話題總量破4億，林俊傑向特別貢獻獎得主林秋離致敬的片段討論度超過1.2億、日本搖滾天團KING GNU表演片段討論度則高達千萬。