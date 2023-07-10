葛仲珊專程為金曲獎返台推出新歌。（環球音樂提供）

葛仲珊專程為金曲獎返台推出新歌。（環球音樂提供）

自封「饒舌界鄧麗君」的葛仲珊（Miss Ko）淡出幕前5年，日前驚喜現身第34屆金曲獎頒獎典禮「皇后」演出節目中壓軸演出，率舞者首度獻唱新歌《Spotlights》，展現饒舌女力氣勢，成為當晚最神秘彩蛋！她坦言非常緊張，甚至引發壓力型濕疹與腸躁症，但看到現場反應熱烈，她開心表示：「有很久沒看到好朋友的感覺，很感動！」

葛仲珊收到金曲獎頒獎典禮演出邀約當下，腦中只有「為什麼？」，她笑說：「因為我已經很久沒有出現了，為什麼是這次？我後來去了解，今年是我得金曲新人10周年，也是嘻哈50年，不出現滿可惜的，它的意義夠大，大到讓我可以重新面對舞台。」之後她規劃演出內容時，希望透過舞台和大家說些什麼，逼自己在一個半月內催生新歌《Spotlights》。

葛仲珊5年前在事業巔峰時，因忙碌工作影響生理與心理，且生活起居都由他人幫忙打理好，對生活的意義感到迷茫而淡出幕前，返回家鄉紐約生活，「成長最多的是我自己內心的平靜，可能以前會從外界得到肯定，對我比較有大一點的影響，現在我的心情比較是『覺得對、那我就做』」而這段日子她靠「被動收入」賺錢，包含版稅、投資、股票等，獨到的投資眼光，讓她就算不工作，仍可在皇后區裡當皇后。

而她新歌《Spotlights》融合POp、Funk、New Jack Swing旋律，強勁的節拍與洗腦節奏，讓人一聽就想跟著搖擺，讓粉絲瞬間High炸，被問到接下來的工作計劃，Miss Ko表示：「這次真的為了金曲回來，沒有別的目標。」雖暫無復出計畫，但未來還是會繼續依照自己的步調做音樂，尋找更適合自己的方式推出音樂作品，仍不忘對等待她復出的粉絲喊話：「希望接下來不用隔這麼久跟大家碰面。」《Spotlights》已於各大音樂平台上線。