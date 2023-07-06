蔡詩芸Dizzy Dizzo5日發行全新單曲《A$$ 》，特別邀來禁藥王成員栗子、《大嘻哈時代2》新秀O.Dkizzya跨刀合作，三人為新歌各自絞盡腦汁填詞、在作品裡奔放獻聲，為嘻哈音樂激盪出全新火花。

Dizzy透露當初創作發想，是以「千金」這個名詞作為主題，她率性指出：「很多人會在我背後說我，認為我不用工作、很多東西是人家給我的，各式各樣的傳言都有，讓我覺得這是很好的創作主題。」

她把這些冷嘲熱諷化為音樂一次反擊，「我很喜歡透過音樂直接去傳達，用自己態度來面對這些傳言，我不是在靠運氣、天命，我真的是認真工作、做自己的事業，大家難免喜歡比較、會羨慕別人的生活物質，但每個人每個家庭其實都不簡單，有自己的故事。」

身為人妻、人母，Dizzy依舊擁有自己的理想要實踐，打理自己音樂品牌，透過每場演出、工作奠定出自己獨特標識，活得精彩、活得有自己節奏，她貫徹到底：「女人也可以自己去工作，擁有自己的工作去賺錢，安排自己的生活這很重要，這是現代女人需要的。」