南韓女團「MAMAMOO」成員華莎擁精湛唱功和超強舞台魅力，加上一身火辣身材，讓她廣受大批粉絲喜愛，不過華莎5月到校園演出時，卻因為開腿自摸舔唇的動作，遭指跳舞尺度太惹火，被「家長人權保護聯合會」以演出淫穢罪之嫌向警方告發，目前警方已著手調查。

華莎今年5月在成均館大學校慶表演《Don't》，出現一段手作勢摸下體、又放到嘴邊舔的舞步，大尺度動作當時就掀起爭議，該家長組織因此向警方告發，投訴信中主張：「華莎的行為讓人聯想到變態的性關係，足以讓人感到羞恥」，並強調：「這種動作與舞蹈的內容不符，不能被解釋為藝術。」

警方今（10日）則表示，華莎遭「家長人權保護聯合會」以演出淫穢罪之嫌告發，警方已受理並展開調查，後續若有必要，會傳訊華莎進行調查，對此，華莎所屬公司則表示：「內部正在確認是否為事實。」

其實，華莎這段熱舞影片當時就引發網上討論，網友紛紛表示：「華莎和大學生們玩得很開心」、「唱歌和表演都是頂級演出」、「為什麼這樣跳舞...這不是性感，而是粗俗」、「這樣並不性感」、「反應過度了」。